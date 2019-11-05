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RCEP完成談判
在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會4日發布聲明，宣布除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）參與國完成談判，協定預計2020年簽署。（共同社提供）
RCEP完成談判
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RCEP完成談判3/5

面臨高關稅競爭壓力 石化鋼鐵業盼台加入RCEP

最新更新：2019/11/05 15:28

（中央社記者潘羿菁台北5日電）RCEP談判結束，東南亞優惠關稅同盟體將成形，雖然台灣與東南亞國家貿易額有7成免稅，但台灣銷往東南亞的石化、鋼鐵不僅面臨關稅課徵，處於不利競爭地位，其中鋼鐵稅率更可能高達兩位數，公會希望政府可以盡力爭取加入RCEP。

以石化產品來看，現階段包括聚乙烯（PE）與聚氯乙烯（PVC）等石化大宗原料銷往東南亞國家須課徵平均6%進口關稅，因此前幾年台塑每逢股東會大力疾呼，希望政府可以爭取加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），否則被排除在外，恐有被邊緣化危機。

台塑總裁王文淵曾在公開場合提過，貨品關稅對製造業相當重要，當前石化業進入微利時代，化學品利潤只有個位數，若有關稅壁壘，將形成無法進入的巨大障礙。

其實在RCEP談判完成前，台灣早已感受到威脅，以2015年越南韓國FTＡ上路，越南給予韓國汽柴油優惠關稅，而台灣銷往越南則是要課徵20%高關稅，當時台塑化坦言，自從越南韓國FTA生效後，當地汽柴油經銷商就不跟公司續約，台塑化只能棄守越南市場。

石化公會則說，東南亞課徵6%關稅看似不多，但對台灣石化業相當重要，若台灣加入RCEP，將替業者爭取到公平競爭地位。

鋼鐵公會表示，不同鋼品涉及東南亞進口關稅不同，多數落在5%至20%間，這幾年鋼鐵產業受到貿易保護主義阻饒遭課徵反傾銷稅之外，其實各國原本的進口關稅也讓業者承受很大競爭壓力。

至於台灣紡織業則是將東南亞視為海外生產重鎮，紡拓會秘書長黃偉基表示，只要是轉出口，東南亞政府給予出口退稅，若是內銷當地則課徵15%進口關稅，雖然台灣業者多數為當地生產轉銷至歐美市場，但是若能加入RCEP，就能省掉辦理出口退稅行政程序，給予業者一大便利。（編輯：林淑媛）1081105

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