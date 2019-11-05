RCEP完成談判 經部：與台灣7成貿易已零關稅

（中央社記者廖禹揚台北5日電）除印度以外的15個RCEP參與國宣布完成談判，預計明年簽署協定，經濟部長沈榮津今天表示，台灣與RCEP參與國貿易額已有7成為零關稅，其他項目則可以產業轉型來因應。

在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會4日發布聲明，表示除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）完成談判，包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、中國、日本、南韓、澳洲與紐西蘭，印度則表態不加入。

對於RCEP簽署後對台灣可能影響，沈榮津今天出席資安人培成果發表暨頒獎典禮後受訪表示，台灣目前與RCEP參與國貿易額約有7成都已是零關稅，剩下可能受影響的3成中，若是高科技產品，台灣相對有競爭力，若是傳統產業，則要看性價比，業者都知道，面對區域經濟整合，必須往高附加價值方向升級轉型，政府也會提供協助。

此外，針對中國國台辦4日公布的26項措施，沈榮津表示，像去年公布的31項措施，表面對台灣有好處，實際卻是對中國有利，產業界都已看清其本質，甚至在個人的部分，也可以看到過去中國挖角台灣高科技人才，「去了一年用完就丟」，「大家已經認清事實的真相」，並強調資金、人才、技術要進出，經濟部都會嚴格審查。

沈榮津也說，美國在台協會（AIT）與經濟部共同推動人才循環大聯盟計畫，也可以讓年輕人看到「留在台灣是有機會的」，讓台灣人才能透過這個平台走出去，國外專業技術人才也進得來，共創雙贏。（編輯：林淑媛）1081105