RCEP完成談判 學者：對台灣傳產影響較大

（中央社記者吳柏緯台北5日電）RCEP談判7年有成，印度以外的15個成員國昨天宣布完成談判，預計明年簽署。學者觀察，自貿圈形成後雖對台灣高科技產業影響不大，但傳產感受壓力可能會以外移反映。

在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會昨天發布聲明，宣布除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國完成談判，協定預計明年簽署。

由於台灣並非RCEP成員國，因此協定簽署後會對於台灣經濟造成什麼樣的影響，同時引起關注。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，RCEP簽署之前，東協國家與中國、日本、韓國已有自由貿易協定（FTA），在這樣的背景之下，台商外移到東協國家布局的情形已經行之有年。

李淳觀察，雖然台商赴東協國家布局的情況在過去10年間已逐漸完成，但是隨著RCEP簽署之後，自貿圈的穩固成形，台灣的傳統產業必須再一次面對高關稅的問題，包含工具機、鋼筋出口到東協國家仍需繳交高額關稅，如果無法透過政策解決這個問題，傳產業界回應這種壓力的方式，就是到當地投資。如此一來，會對台灣形成產業外移的壓力。

傳統產業面臨的挑戰，李淳認為不能說沒有影響，這樣的影響是緩慢而長期。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生接受中央社採訪時指出，台灣是一個外貿導向的國家，部分產業的外貿覆蓋率確實是不足夠，因此若能加入這樣的區域經濟協定，確實有助於台灣的經貿情況。

邱達生不諱言，RCEP上路後一定會帶來一些壓力，除了過去已經到東南亞布局，或是因為美中貿易戰而進行風險分散的企業，台灣的紡織、石化、機械與汽機車零組件等產業確實可能受到衝擊。

邱達生觀察，RCEP並不是一步到位，因此影響會慢慢地發生，例如促使企業將資源投入受關稅影響較小的高科技產業，或是刺激傳統產業轉型。

除了傳產在東協國家面臨到的挑戰，李淳也提到簽署RCEP之後，原本沒有FTA關係的日韓、中日，可能會透過這項協定形成自貿關係夥伴，並降低一些在美中貿易戰下的衝擊。台灣在這樣的情況下缺少了一個降低衝擊的工具，因此多少仍會有些影響。（編輯：楊凱翔）1081105