RCEP完成談判印度退出 中國學界仍樂觀期待

（中央社記者邱國強北京5日電）針對除印度外的15國完成「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）談判，中國學者認為，RCEP協議一旦簽署將為中國企業打開更大出口空間，並引入更多優質產品，促使中企提高自身水平。

但針對印度臨時退出RCEP談判，中國外交部發言人耿爽今天說，中方盼望印度繼續協商儘早加入RCEP；然而中國學者卻認為，印度不加入並不會影響RCEP大局。

在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會4日宣布，除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）參與國已完成談判，預定2020年正式簽署。

中新社報導，中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平表示，RCEP協議一旦簽署，對中國經濟的意義不言而喻。一方面為中企出口打開更大空間，有更多機會進入國際市場。

許利平說，反過來說，RCEP將有助於中國國內經濟轉型升級，更多國外優質產品隨著門檻降低進入中國，對本國製造商形成競爭下的良性互動，有利於促成中國在落後領域的追趕，縮短與先進水平的距離。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院亞洲研究所副所長袁波則說，RCEP的15國中，中國與日本尚未簽署自貿協定。日本是世界第3大經濟體，對中國來說，在RCEP的安排下，如能與日本達成更密切合作，意義非常重大。

然而，人口與中國相當的印度在最後一刻退出RCEP，被認為是RCEP一大挫敗，將使市場規模大幅萎縮。外界普遍認為，這是印度忌憚中國藉由RCEP入侵本國市場的表現。

針對這一觀點，耿爽在中國外交部下午舉行的例行記者會上說，RCEP屬於區域自貿性質，若簽署實施，當然會有利中國商品進入印度及其他參與方市場，也會有利印度商品進入中國及其他參與方市場，這是「雙向、互補的進程」。

耿爽說，中方「無意追求對印度的貿易順差」，雙方可進一步採取措施，加強投資、產能、旅遊等領域合作。中方願以互諒、互讓精神，與各方一道協商解決與印度談判中面臨的問題，歡迎印度儘早加入這一協定。

但中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所綜合研究室主任姚淑梅說，印度主要是擔心「開放步伐有點大」，國內如農業、製造業等發展會受到不利影響，加上印度整體開放水平低於其他國家很多。因此，印度即便最後選擇不加入，也不會影響大局。（編輯：周慧盈）1081105