更多編輯台推薦新聞：
圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷
娛樂

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡
體育

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡

總統府住一晚 印度網紅部落客讚台灣自由開放
生活

總統府住一晚 印度網紅部落客讚台灣自由開放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
12強預賽中華隊為何不敵日本 上原浩治：勝負關鍵在1局下
首頁 / 國際

Gap營運欠佳調降財測 執行長離職

最新更新：2019/11/08 12:50

（中央社紐約7日綜合外電報導）在公司重組之際，美國服飾零售商蓋璞公司（Gap Inc.）下砍全年獲利預測，股價聞訊重挫7%，Gap今天表示，執行長裴克（Art Peck）將離職。

2015年接掌Gap執行長的裴克試圖重新提振銷售，但最近招架不住快時尚對手Zara和H&M的攻勢。

Gap今天預估第3季同店銷售將減少4%，Old Navy等各個主要品牌銷售也表現欠佳。

CFRA研究分析師亞努舍夫斯基（Camilla Yanushevsky）說：「Gap的整體投資組合有品牌侵蝕危機，我們預期在目前領導真空的情況下，只會每況愈下。」

今年稍早，Gap表示將把旗下表現較好的Old Navy品牌分拆出去，並計劃未來兩年內關閉全球約230間Gap門市。

Gap表示，Gap創始家族成員與非執行董事長費雪（Robert Fisher）將擔任臨時執行長，立即生效。

Gap現在也預期經調整後的每股盈餘介於1.70到1.75美元之間，低於先前預測的2.05到2.15美元。

Gap盤後股價聞訊重挫7.4%，報16.71美元，今年至今已股價跌掉將近1/3。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1081108

延伸閱讀
Gap宣布關全球230間店 旗下Old Navy獨立營運

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報