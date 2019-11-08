Gap營運欠佳調降財測 執行長離職

（中央社紐約7日綜合外電報導）在公司重組之際，美國服飾零售商蓋璞公司（Gap Inc.）下砍全年獲利預測，股價聞訊重挫7%，Gap今天表示，執行長裴克（Art Peck）將離職。

2015年接掌Gap執行長的裴克試圖重新提振銷售，但最近招架不住快時尚對手Zara和H&M的攻勢。

Gap今天預估第3季同店銷售將減少4%，Old Navy等各個主要品牌銷售也表現欠佳。

CFRA研究分析師亞努舍夫斯基（Camilla Yanushevsky）說：「Gap的整體投資組合有品牌侵蝕危機，我們預期在目前領導真空的情況下，只會每況愈下。」

今年稍早，Gap表示將把旗下表現較好的Old Navy品牌分拆出去，並計劃未來兩年內關閉全球約230間Gap門市。

Gap表示，Gap創始家族成員與非執行董事長費雪（Robert Fisher）將擔任臨時執行長，立即生效。

Gap現在也預期經調整後的每股盈餘介於1.70到1.75美元之間，低於先前預測的2.05到2.15美元。

Gap盤後股價聞訊重挫7.4%，報16.71美元，今年至今已股價跌掉將近1/3。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1081108