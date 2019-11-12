南韓造船重回世界第一 10月訂單贏中國

（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）韓媒報導，南韓造船業10月創下今年最高業績，數量和金額都領先中國，居世界第一。

南韓聯合新聞通訊社報導，據英國造船和海運業分析機構克拉克森（Clarksons Research）12日發步的初步資料，南韓造船業10月新接訂單129萬修正總噸（CGT；標準貨輪換算噸數、33艘），較去年同月增加324%。這是南韓今年單月訂單首次突破百萬修正總噸。

南韓造船業10月訂單金額比去年同月增加287%，達26億美元，同樣創下最高紀錄。

報導指出，南韓主接高附加值訂單，雖然訂單額去年8月起保持全球第一，但訂單量一直少於中國。不過10月創下今年最高業績，在數量和金額方面雙雙領先。

南韓10月新接訂單占全球150萬修正總噸的86%。南韓新接4艘液化天然氣船（LNG）、1艘超大型油輪（VLCC）、11艘超大型標準貨櫃船、1艘液化石油氣船（LPG）等高附加值訂單。

據報導，南韓今年前10個月新接訂單額159.7億美元，保持全球第一。中國以136.7億美元居次，隨後是義大利和日本。

南韓前10月訂單量695萬修正總噸，雖然比去年同期減少35.2%，但超越中國的611萬修正總噸。

手持船舶訂單量的世界排名為中國2642萬修正總噸、南韓2132萬修正總噸，隨後是日本、義大利。（編輯：馮昭）1081112