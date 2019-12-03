臉書Google藉個資獲利 歐盟展開初步調查

（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天表示，已針對社群網站臉書（Facebook）及搜尋引擎企業谷歌（Google）蒐集用戶個人資料的方式及用途展開初步調查。

法新社報導，歐盟執委會發言人說，相關問卷已經寄出，這是針對臉書及Google使用用戶個資的初步調查程序一部分；「這些調查主要關注的是蒐集、處理、使用個資的手段，以及如何利用個資獲利，包括廣告用途」。

歐盟執委會並未明確說明問卷寄發給哪些單位。初步調查的結果有可能導向正式調查。

臉書副總裁克萊格（Nick Clegg）在布魯塞爾舉行的一場記者會中被問到與調查有關的問題，他未直接回應，僅說全世界都有針對臉書的調查。

但克萊格提醒歐盟監理機構，在個資上，不要被有缺陷的推論誤導，「你們常聽人說個資就是石油，這句話很沒用，因為個資和石油完全不像」。

他說：「個資不是你從地上汲取出來，灌入汽車引擎裡燃燒之後就沒了的東西。個資是可以無限分割、無限分享的東西。」

Google發言人以電郵回覆法新社詢問時表示：「我們利用個資把服務變得更有幫助，以及提供相關廣告，我們也給用戶管理、刪除或轉移個資的控制權。」

美國有線電視新聞網（CNN）提到，臉書及Google都利用用戶個資打造自己的廣告生意，藉此賺取數千億美元，而這兩家企業如何利用個資，已成歐美相關監理機構的主要焦點。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1081203