聯合國糧農組織：全球糧價11月飆升

（中央社羅馬5日綜合外電報導）聯合國糧農組織（FAO）今天表示，全球糧食價格於11月強勁上漲，原因是受到肉類及植物油價格大幅上漲所推動，儘管穀物價格略微下降。

糧農組織糧食價格指數（衡量一籃子穀物、油籽、乳製品、肉和糖每月價格變動的指數）於11月創下26個月以來新高，平均為177.2點，比上月增加2.7%，比去年同期上揚9.5%。

另外，糧農組織也預測，全球穀物生產將於2019年寫下歷史新高，共27億1400萬公噸，比上次預測高出0.4%。

穀物價格指數下滑1.2%，達162.4點，大量出口供應及全球生產者的強烈競爭，導致小麥價格承受壓力。稻米價格跌至6個月以來新低，因為新作物到來增添壓力。

植物油價格指數則上漲10.4%，升至150.6點，創下2018年5月以來新高，原因是受到棕櫚油價格走強帶動。

肉類價格指數創下自2009年5月以來最大月增幅度，比10月增加4.6%，達190.5點，受到中國需求及年末假期需求所帶動，牛肉及羊肉價格上漲最強勁。

糖價格指數平均達181.6點，比10月高出1.8%，主要由於預期需求將增加。乳製品價格指數平均達192.6點，僅比10月略為增加。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1081205