10日後剩1位法官 WTO上訴機構瀕臨瓦解

（中央社日內瓦7日綜合外電報導）調解國際紛爭一直是世界貿易組織（WTO）25年歷史中的核心功能，但這個角色，近來卻因美國不斷反對而瀕臨瓦解。

在川普上台前，有時被稱為世貿最高法院的世貿上訴機構「爭端解決機構」（Dispute Settlement Body, DSB）就已是美國批評目標。

因擔心裁決違反其利益，美國早從川普前任總統歐巴馬政府開始即屢屢阻撓世貿任命上訴法官。

川普貿易團隊不僅延續那項政策，甚至更升高對抗態勢。

如果未來幾天沒有驚人發展，爭端解決機構就會在11日停止運作。

正常狀況下，爭端解決機構有7位法官，但目前法官僅剩3位，是審理上訴所需的最低人數，而10日又會有2位法官退休。

世貿秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）昨天警告世貿面臨嚴峻選擇。

他說：「你可以重拾公正、有效、高效率的兩階段複審，那是多數會員想要的。」

「你也可以做出其他選擇，對更多不確定性、不受限的片面報復、更少的投資打開大門。」

許多改革提案得到了廣泛支持，但歐洲聯盟（EU）主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）說，由於世貿是共識決，美國不接受，就不會有解決方案。

她上月告訴歐洲議會：「這個爭端，存在於世貿163個會員國與美國之間。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1081208