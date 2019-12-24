韓中日商務峰會簽署聯合聲明 力推經濟一體化

第7次韓中日商務峰會24日就支援自由貿易和經濟一體化領域及深化新產業合作等達成共識。南韓總統文在寅（左）、中國國務院總理李克強（中）和日本首相安倍晉三（右）出席這項會議。（韓聯社提供）

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）南韓「大韓商工會議所」透露，攜手中國國際貿易促進委員會和日本經濟團體聯合會，今天在第7次韓中日商務峰會簽署聯合聲明，就支援自由貿易和經濟一體化領域及深化新產業合作等達成共識。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓總統文在寅、中國國務院總理李克強和日本首相安倍晉三出席這項會議。

其他韓方與會人士包括大韓商工會議所會長朴容晚、三星電子副會長尹富根、現代汽車社長孔泳雲、SK創新社長金俊、LG化學社長金鐘現等150多名企業家。日方與會者包括日本經濟團體聯合會、三菱商社、瑞穗金融集團等相關人士150人。中方有中國貿促會、中國進出口銀行、紫光集團有限公司、東方航空集團有限公司等相關人士共300多人出席。

朴容晚致辭時表示，今年迎來韓中日3國合作機制啟動20週年，尤其這次活動更是意義重大。在地緣政治矛盾和貿易保護主義抬頭的背景下，這次活動可望修復區域內合作關係，並推動解決全球性事務。

他說，韓中日針對合作建立制度性框架達成廣泛共識，希望3國的財經界人士共同努力推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）儘快生效。

朴容晚、日本經濟團體聯合會審議員會議長古賀信行與中國貿促會會長高燕今天簽署聯合聲明，並將聯合聲明提交給3國領導人。

報導指出，聲明呼籲韓中日政府努力不懈捍衛自由貿易，爭取最終締結RCEP，並早日談妥韓中日自由貿易協定；高水準的自貿協定有利於營造自由穩定的貿易環境。

聲明還強調推進技術合作實現創新成長，3國經濟團體領袖也呼籲各國政府建立開放、公平、透明的經商環境，為知識和技術等的創新消除障礙。韓中日共同合作以提高人民生活品質、因應環境和高齡化問題。此外，在新能源和防治空氣污染領域等也展開合作。（編輯：陳惠珍）1081224