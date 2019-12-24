中日韓工商峰會 李克強：不因逆差大行保護主義

第7屆中日韓工商峰會24日在四川成都登場。中國國務院總理李克強（站立者）在會中致辭時表示，中方對南韓、日本貿易雖然都有逆差，但不會因此而大行保護主義。（圖取自中國政府網頁gov.cn）

（中央社記者周慧盈北京24日電）第7屆中日韓工商峰會今天在四川成都登場。中國國務院總理李克強在會中表示，中方對南韓、日本貿易雖然都有逆差，但是不會因此而大行保護主義。

中國政府網報導，以中日韓領導人會議為契機舉行的本屆工商峰會由中國國際貿易促進委員會、南韓商工會議所以及日本經濟團體聯合會共同主辦，李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅以及3國600多名經濟界人士出席會議。

李克強在會中致辭時表示，中方雖然對韓、日貿易存在逆差，但是不會因此就大行保護主義，「中國堅持擴大對外開放不動搖，打開的大門不僅不會關上，而且會越開越大」。

他說，中國政府致力於打造市場化、法治化和國際化的營商環境，對各類所有制企業一視同仁、平等對待。歡迎韓日企業「近水樓台先得月」，抓住中國擴大開放的機遇，贏得更多商機，更好實現互利共贏。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓商工會議所會長樸容晚、日本經濟團體聯合會審議員會議長古賀信行與中國貿促會會長高燕在會中簽署聯合聲明，呼籲3國政府捍衛自由貿易，爭取「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）儘快生效，並且早日談妥3國自由貿易協定。（編輯：楊昇儒）1081224