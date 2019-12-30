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紐澳5G捨華為 諾基亞坐收漁利

最新更新：2019/12/30 13:24

（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲伏德風和記今天宣布與諾基亞（Nokia）攜手合作，開拓澳洲的5G市場；日前紐西蘭的電信公司也捨棄華為找諾基亞。

澳洲伏德風和記（Vodafone Hutchison Australia）是英國伏德風集團 （Vodafone）與和記電訊（Hutchison Telecommunications）的合資企業，他們在2018年8月提出150億澳元（約新台幣3321億元）併購澳洲TPG電信（TPG Telecom Ltd），因併購遭反托拉斯監管當局阻撓，目前仍在上訴程序中。

根據雙方的共同聲明，澳洲伏德風和記將於2020年上半年，與諾基亞共同開展5G市場。

伏德風執行長貝羅耶塔（Inaki Berroeta）表示，諾基亞將協助伏德風繼續改善對客戶的4G服務。諾基亞目前也已架設測試網絡展示5G技術，這些地點也將成為伏德風首個5G商業網路覆蓋地區。

西方國家指控中國可能利用華為設備進行間諜活動，而排除華為參與5G網路建設。

澳洲也擴大國家安全管理，排除一些與外國政府關係密切的電信設備供應商參與澳洲5G建設，華為因此不得參與市場；雖華為再三否認相關指控，不過情勢發展結果讓諾基亞撿到便宜。

紐西蘭電信商Spark New Zealand Ltd的5G計畫，近日也已放棄仰賴華為，轉而選擇諾基亞。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1081230

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