專家：政治與保護主義主導今年印度經濟

（中央社記者康世人新德里2日專電）印度經濟專家辛赫（Ritesh Kumar Singh）撰文分析，2020年印度經濟將由政府的政治措施和保護主義主導，如果不採取緊急糾正措施，印度將面臨重大經濟危機。

曾任印度金融委員會（FCI）助理主任的印度經濟諮詢公司（Indonomics Consulting）首席經濟學家辛赫在「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）今天刊登的文章中說，印度目前的經濟放緩，很大程度是政府自己造成的。

文章表示，總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府2016年推動廢鈔政策，破壞農村經濟與非正規商業領域前景；設計不良且執行不利的商品與服務稅（GST）引發惡夢，阻止正規商業領域的中小企業發展。

辛赫說，沈重負債也迫使大企業延後資本支出計畫，印度甚至放棄加入具有商業和戰略意義的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

文章又說，印度國內生產毛額（GDP）成長從2018年第2季的8%，下降到2019年第3季的4.5%；由於經濟疲軟，商品與服務稅的稅收不足已使各省出現財政損失，稅收惡化意味著經濟更加放緩。

辛赫說，就業市場緊張和影子銀行業的信貸緊縮阻礙消費需求的復甦，這種情勢預期今年將延續。

文章分析，隨著經濟成長放緩及國內與出口市場疲軟，中國將持續向印度傾銷過剩的鋼鐵、紡織等商品，這使印度與中國的貿易逆差居高不下，也使得印度企業要求更多對進口商品的保護措施。

辛赫預期，在印度的外國企業，尤其是電子商務的外國企業將進一步受限制，投資人要準備好受到稅務官進一步騷擾，以填補政府財庫的壓力。

文章表示，即使沒有糾正經濟上的錯誤，莫迪仍在2019年5月贏得國會下院大選，並在第二任期推動印度人民黨（BJP）的核心政治計畫，且2020年繼續在這個軌道上前進。

辛赫說，莫迪政府繼續執行「破壞性的政治計畫」，如為辨別非法移民而推動國家公民登記政策，去年底推出排除穆斯林的公民法修正案，引起反對者憤怒和全國各地示威，造成大規模社會與政治混亂，加劇社會緊張，損害印度是不以宗教歧視的世俗國家聲譽。

文章強調，除非採取緊急糾正措施，否則印度將面臨政府自造的重大經濟危機；但當前的政府似乎缺乏真正興趣與政治意願來處理這場經濟混亂。

辛赫還說，由於反對黨軟弱無力，莫迪政府似乎有信心可在不顧經濟問題下繼續執政，這才是2020年印度經濟真正令人擔憂的問題。（編輯：郭中翰）1090102