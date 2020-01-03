印度2020年薪資成長 國際顧問公司估亞洲之冠

（中央社記者康世人新德里3日專電）國際顧問公司光輝國際（Korn Ferry）最新報告預測，印度今年薪資增幅為9.2%，居亞洲之冠，日本則僅2%墊底；但考慮通貨膨脹因素，印度實際薪資增幅應為5%。

報告說，其他的亞洲國家部分，印尼今年薪資預料成長8.1%，而中國成長為6%，馬來西亞為5%，南韓則成長4.1%；台灣是3.9%，日本2%最低。

印度媒體「印度商業線」（The Hindu Business Line）今天指出，由於經濟正處於不景氣階段，即使光輝國際預測印度今年薪資增幅9.2%，為亞洲之首，但仍略低於2019年的10%。

儘管全球薪資受到景氣衝擊，但印度薪資仍成長強勁，光輝國際印度分公司總經理辛赫（Navnit Singh）表示，考慮到印度政府的政策推動力，各行各業都對前景持謹慎樂觀的態度，顯示薪資仍會繼續大幅成長。

辛赫說，考慮到日常生活開支的上漲，導致實際薪資僅少許增加，建議印度的組織與企業重新審視人才策略、薪酬和獎勵政策。

光輝國際的報告指出，雖然印度的薪資持續成長，但成長幅度不均。辛赫表示，鑑於印度企業成本壓力增加，固定薪資將溫和成長，高績效者所獲得的總薪資，包括包括激勵獎勵（短期和長期）在內，都將穩定成長。

人力資源顧問公司萬寶華（Manpower Group）印度分公司銷售、客戶管理和全球客戶資深總監庫瑪（Alok Kumar）說，印度企業渴望保留人才，與中國、馬來西亞、新加坡和菲律賓等薪資預計成長4%到7%的其他亞太市場相較，印度今年的薪資預測成長近10%；其中，電子商務、金融科技和服務等行業的薪資將成長12%。（編輯：陳永昌）1090103