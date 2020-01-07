貿易戰陰影下 CES中國參展商數量繼續減少

（中央社記者周慧盈北京7日電）美國拉斯維加斯消費電子展（CES）7日正式揭幕，約吸引4500家廠商參展，其中1/4左右為中國企業，數量雖然可觀，但與往年相比，參展企業家數持續減少。

綜合北京環球網、美國之音等媒體報導，參展今年CES的中國企業數目僅次於美國本土公司，雖然可觀，但是若與2019年的1200家相比，減少約一成，更遜於2018年的1500多家。

一些分析認為，中國近年科技投入不斷增加，若不是中美貿易爭端，參展的中國廠商數量應該逐年增加。

中國南孚電池公司今年攜Tenavolts充電鋰電池參展，是第2年參加CES。產品經理林曉琛對美國之音說，貿易戰對南孚電池影響不大，但確實有一些公司因為這個原因放棄參展。

對於許多中國企業來說，具50多年歷史的CES仍是它們打入世界市場以及打造全球品牌的平台。

CES主辦方美國消費科技協會（CTA）副總裁凱尼格（Steve Koenig）說，雖然中國企業參展數量減少，但總體展位規模幾乎沒變。

這些企業包括過去一年爭議和風波不斷的中國通訊大廠華為公司。據表示，在今年的電子展，華為仍有一個不小的展位，參展的是以手機、平板電腦等產品為主的華為終端；華為美國公司一名高階主管還將出席主題為「人工智慧全球經濟影響」的小組論壇。

此外，近來因數據安全和內容審查問題而在美國受到審視的抖音海外版TikTok今年也現身CES。

中國的海信和TCL等電視品牌以及研發生產無人機的大疆科技公司，都在今年展會展出新品。

不過，從事語音識別和人工智慧研發的科大訊飛以及安防監控企業海康威視旗下主打監控攝影機的美國公司Ezviz今年缺席展會。這兩家企業去年都有參展，今年原本也列在最初註冊名單。

對於缺席今年展會，兩家公司都未說明具體原因；凱尼格則對美國之音表示，「據我了解，政府認為一些中國公司沒有很好地使用技術」。

科大訊飛和海康威視等中國公司因涉及打壓新疆穆斯林，去年被美國商務部列入限制出口的實體名單。一些人權組織和活動人士曾致信CTA，對這兩家企業參加消費電子展表示擔憂。（編輯：張淑伶）1090107