美媒：川普當籌碼亂用 外匯報告恐淪狼來了

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國將在後天與中國簽署貿易協議，川普政府今天突然宣布將中國移除匯率操縱國。美國財經專家痛批，此舉凸顯川普是如何把例行、專業掛帥的外匯報告玩弄成政治工具。

美國財經媒體指出，財政部一年兩次的匯率報告，是市場觀察美國政策如何因應確為匯率操縱國的重要指標，把報告拿來當成與他國敲定貿易協議的工具，市場以後很可能不拿匯率報告當回事，無疑創傷這項長久以來的機制。

華盛頓的Tempus Inc公司外幣策師陶艾爾（John Doyle）說：「這次肯定是被川普拿來當籌碼用，以後再看匯率報告人們不禁要懷疑：如果報告能拿去當談判籌碼而被如此廉價消費，下次又會拿去對付誰？」

在2000到2015年以公部門身分監督美國財政部匯率報告的索貝爾（Mark Sobel）說：「把政治操作堂而皇之引進匯率報告，還悖離財政部自身標準，腐蝕全世界對美國匯率報告的信任，以後其他人就會拿這個例子反駁，即便屆時美國的報告有所本。」

● 協議簽署在即 美要中避免貨幣頻頻疲弱

美國財政部今天在一份延遲很久才呈交國會的半年期匯率報告中不再把中國列為匯率操縱國，僅要求北京應採決定性措施，避免人民幣頻繁疲弱，並更開放市場，加強長期經濟成長展望。

根據路透社消息，中國高階代表團已抵達美國首府華盛頓，預定於15日簽署第一階段貿易協議，目標是緩和美中兩個全球最大經濟體之間的緊張關係，雙方針鋒相對的關稅戰已持續一年半之久，牽連全球經濟成長。

美國財政部去年8月把中國列為匯率操縱國，是自1994年後首次給中國貼上此標籤，並指控中國製造不公平貿易競爭優勢。

但在最新報告裡，美國財政部表示，做為第一階段貿易協議的一部分內容，中國做了「可強制執行的承諾，要抑制競爭性貶值」，也同意公開匯率及外部平衡相關數據，人民幣於去年9月初貶到7.18元兌1美元，接著於10月升值，目前約6.93元兌1美元，「在此脈絡下，財政部決定中國目前不應再被列為匯率操縱國」。

報告要求中國應採取決定性措施，避免人民幣頻繁疲弱，讓市場更開放，以加強中國長期經濟成長展望。

● 中國與其他9國列觀察名單

這份報告還提到對德國、愛爾蘭、義大利、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、越南等8國匯率措施仍感憂慮，並把瑞士新增入名單。

法新社報導，中國當局去年8月放任人民幣貶破7元對1美元的程度，是近10年來首次，當時造成股市震盪激怒美國總統川普。

不過財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在聲明中表示，中國在協議中「做出可強制執行的承諾，要抑制競爭性貶值，且不把匯率用於競爭目的」。

半年期的匯率報告是強國之間關係的重要指標，雖然一向引人關注，但把某國列為匯率操縱國，以象徵意義居多。

● 前美財經官員：一開始就不該列中國

此外，一些經濟學者質疑美國政府去年把中國列為匯率操縱國的決定。前財政部官員索貝爾（Mark Sobel）在推特（Twitter）發文表示：「中國從一開始就不該入列，經常帳餘額占國民生產毛額（GDP）比重不大，干預也少。」

雖然索貝爾也承認中國對美享鉅額貿易順差，但「經濟學者不管那些，人民幣貶值只是回應川普提高關稅，列入（匯率操縱國）是明顯/錯誤的政治動作。」（譯者：曾依璇、陳亦偉/核稿：陳昱婷）1090114