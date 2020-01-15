德國2019經濟放緩 成長黃金十年近尾聲

（中央社法蘭克福15日綜合外電報導）德國今天公布的經濟數據顯示，2019年經濟成長減速，恐再度引發國內對於如何利用財政盈餘提振經濟成長的辯論。

德國聯邦統計局今天公布初步經濟成長數據，歐洲經濟火車頭德國2019年經濟成長僅0.6%，遠低於2018年的1.5%。

德國聯邦統計局專家巴拉克曼（Albert Braakmann）在記者會上告訴媒體，去年的「經濟成長動能大幅消退」。

德國聯邦統計局表示，連續10年的經濟成長，已創下1990年兩德統一以來最長的經濟擴張紀錄。

貝倫堡銀行（Berenberg bank）分析師史密丁（Holger Schmieding）表示，展望未來，德國經濟成長的黃金10年已逐漸接近尾聲。

近年來，貿易衝突、英國脫歐等政治動盪、全球經濟成長減緩，以及汽車產業的空前變化速度，都對德國重要的製造業帶來衝擊。

復興信貸銀行（KfW）首席經濟學家柯勒-蓋博（Fritzi Koehler-Geib）說：「艱困的外貿環境會對德國工業構成持續壓力。」

柯勒-蓋博表示，在低失業率和服務業更具韌性的情況下，光靠穩健的內需就讓去年的經濟躲過衰退。

隨著2020年展開，美中預定15日簽署第一階段貿易協議，同時在英國首相強生（Boris Johnson）去年贏得大選下，英國脫歐下一步明確。

這兩項發展都可能讓德國出口導向的製造業鬆了一口氣。不過，國際債信評等公司穆迪（Moody's）昨天示警，全球環境惡化將在2020年對歐元區成員國的開放經濟體成長帶來壓力。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1090115