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傳德總理將與保守派陣營商議 解決華為5G爭議

最新更新：2020/01/16 12:40

（中央社柏林15日綜合外電報導）政黨消息人士指出，德國總理梅克爾（Angela Merkel）明天將與保守派議員會商，以解決是否禁止中國華為技術公司參與德國布建5G網路的黨內爭議。

路透社報導，對是否支持德國執政聯盟中「社會民主黨」（Social Democrats, SPD）夥伴的建議，梅克爾的保守派看法分歧，若建議獲得通過，將有效阻擋華為參與德國5G網路發展。

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天率先報導，梅克爾計劃與高階保守派議員開會。

在美國要求封殺華為的壓力下，梅克爾的大聯合政府想要強化技術認證和電信設備供應商安全性，但未排除任何特定國家或供應商。

社會民主黨議員去年支持一項黨內建議，規定沒有「憲法監督」國家的供應商必須排除。

社會民主黨維持原有立場，即與梅克爾的基民/基社聯盟（CDU/CSU）達成共識，目前保守派陣營對這項議題的看法分歧。

德國營運商目前都是華為客戶，他們已提出警告稱圍堵這家中國供應商，恐導致5G網路上路延宕數年時間，並產生數十億美元的成本支出。

美國表示，華為提供的設備具有「後門」，得以讓中國對其他國家從事間諜活動。華為是電信設備領導廠商，全球市占率達到28%。

總部設在深圳的華為已否認川普政府所指。川普政府去年5月對華為施加出口管制，打擊華為手機事業並引發外界對它能否維持市場領先地位的質疑。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天指出，有關華為的議題不在美中經濟對話中，這些議題將分開來協商。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1090116

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