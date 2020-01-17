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美參院表決 壓倒性通過新版北美貿易協定

最新更新：2020/01/17 08:48

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）值美國總統川普面臨彈劾審判之際，聯邦參議院今天以壓倒性票數通過新版北美貿易協定，成為他在貿易上連續第2次勝利。

法新社報導，經過簡短辯論，參議員以89票對10票通過這項法案，批准「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）生效。

這項貿易協定面臨參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等人反對。舒默表示它未能應付氣候變遷威脅；共和黨籍賓州參議員杜美（Pat Toomey）則抱怨它豎立自由貿易壁壘。

鑒於美國-墨西哥-加拿大協定是由川普發起而進行談判，因此無庸置疑他會簽署成法。

美國國會通過這項洲際貿易協定不到一天前，美中甫達成部分貿易協議，暫止這全球前兩大經濟體貿易對抗，讓農民和企業鬆了一口氣。

華爾街對這項消息表達歡迎之意，收盤指數再創歷史新高，為今年1月迄今第5度創高。

透過網路影片，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）盛讚美參院通過此案，稱這項消息「意義深長」，顯示對「墨西哥信心增加」且將帶來成長和投資。

美國-墨西哥-加拿大協定為1994年簽署的北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement，NAFTA）的更新法案。川普長期以來嚴厲譴責NAFTA造成工作流失，並威脅要徹底廢除它。

墨西哥國會議員上月已投票通過採行這項新版貿易協定，加拿大國會尚未對協定條文進行表決。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1090117

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