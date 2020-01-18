防武漢肺炎擴散 美三大機場啟動篩檢機制

（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）中國武漢去年爆發2019新型冠狀病毒肺炎，並持續在海外擴散。擔憂疫情蔓延，美國疾病管制暨預防中心今天宣布，舊金山、洛杉磯與紐約機場將對來自武漢的航班啟動篩檢機制。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，將派出約100名檢疫人員進駐舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場，針對來自武漢的航班進行篩檢，檢測旅客是否存在發燒、咳嗽和呼吸困難等2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）相關症狀。

CDC官員賽隆（Martin Cetron）表示，將針對來自武漢的旅客檢測體溫，若出現發燒等相關症狀，將進一步篩檢。出現病狀的病患也會在預先設置的指定設施中接受檢測。

他指出，這項篩檢機制將從今天晚間展開，第一批抵達美國邊境的武漢航班預計今晚將飛抵紐約甘迺迪機場。舊金山與洛杉磯將在明天啟動這項篩檢機制。

賽隆指出，每年從武漢抵達美國的旅客約6萬到6萬5000人。隨著農曆春節即將到來，他預計未來數週可能會有5000名來自武漢的旅客抵達美國。

中國湖北省武漢市去年12月底發現「不明原因肺炎」，病例據了解與當地華南海鮮市場有關。世界衛生組織（WTO）13日將此病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同但同為冠狀病毒。目前為止，武漢出現41宗確診病例，其中已有2例死亡。

除了武漢出現疫情外，泰國、日本都有確診病例傳出。（編輯：林憬屏）1090118