武漢肺炎擴散 南韓首起確診病例患者為中國籍

南韓疾病管理本部20日通報，南韓出現第一起武漢不明肺炎病毒確診病例，患者是一名35歲中國籍女性，入境就出現高燒等症狀遭隔離。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）

（中央社首爾20日綜合外電報導）南韓疾病管理本部今天通報，南韓出現第一起武漢不明肺炎病毒確診病例。

路透社報導，南韓疾病管理本部發布聲明說，患者是一名35歲中國籍女性，昨天搭機從中國武漢抵達仁川國際機場。

聲明表示，由於患者入境就出現高燒等症狀，因此遭到隔離。

武漢華南海鮮市場一帶上個月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090120