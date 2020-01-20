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2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
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2019新型冠狀病毒疫情延燒2/40

武漢肺炎擴散 南韓首起確診病例患者為中國籍

最新更新：2020/01/20 13:47
南韓疾病管理本部20日通報，南韓出現第一起武漢不明肺炎病毒確診病例，患者是一名35歲中國籍女性，入境就出現高燒等症狀遭隔離。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）
南韓疾病管理本部20日通報，南韓出現第一起武漢不明肺炎病毒確診病例，患者是一名35歲中國籍女性，入境就出現高燒等症狀遭隔離。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）

（中央社首爾20日綜合外電報導）南韓疾病管理本部今天通報，南韓出現第一起武漢不明肺炎病毒確診病例。

路透社報導，南韓疾病管理本部發布聲明說，患者是一名35歲中國籍女性，昨天搭機從中國武漢抵達仁川國際機場。

聲明表示，由於患者入境就出現高燒等症狀，因此遭到隔離。

武漢華南海鮮市場一帶上個月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090120

南韓出現第一起武漢不明肺炎病毒確診病例，患者是一名35歲中國籍女性，19日搭機從中國武漢抵達仁川國際機場。圖為仁川機場檢疫人員使用紅外線熱像儀測中國旅客體溫。（韓聯社提供）
南韓出現第一起武漢不明肺炎病毒確診病例，患者是一名35歲中國籍女性，19日搭機從中國武漢抵達仁川國際機場。圖為仁川機場檢疫人員使用紅外線熱像儀測中國旅客體溫。（韓聯社提供）
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