武漢肺炎 巴西衛生部：爆發疫情風險低

（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）巴西衛生部表示，目前未在境內發現「武漢肺炎」病例，即使發現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），巴西爆發疫情的風險也很低。

巴西衛生部昨天宣布，18日以來在米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、南大河（Rio Grande do Sul）、聖卡塔里納（Santa Catarina）、聖保羅和聯邦特區通報的5名2019新型冠狀病毒疑似病例都排除感染。

衛生部表示，這些病例都不符合世界衛生組織（WHO）發布的武漢肺炎標準病例定義，即必須去過武漢且發生肺炎，或去過武漢華南海鮮市場並且發燒。

衛生部衛生監察局副局長克羅達（Julio Croda）說，這類疫情很容易在人群中造成騷亂，所以在評估每個病例時，必須嚴格遵守這些標準，並隨時根據世衛組織發布的報告更新。

衛生部宣布，已設立一個緊急行動中心，監測2019新型冠狀病毒，在爆發疫情時做好應對措施。

克羅達說，衛生部還不會對入境巴西的旅客進行發燒篩檢，因為沒有科學證據證明，這類型篩檢是有效的控制措施，因為病人可能在抵達巴西時還沒出現症狀。

聖保羅大學傳染病學家馮賽卡（Benedito Antonio Lopes da Fonseca）說，2019新型冠狀病毒潛伏期約14天，感染跡象包括發燒、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難等症狀，嚴重者可能引發肺炎和嚴重急性呼吸系統綜合症或導致腎衰竭。

馮賽卡認為，巴西民眾目前沒理由擔心2019新型冠狀病毒在巴西爆發疫情，因為全球化使得控制流行病的措施比過去實施得更快；如果中國和巴西之間的人口流動低，病毒抵達巴西的風險幾乎不存在。

聖保羅大學傳染病學教授波洛斯（Marcos Boulos）也說，新型冠病毒令人擔憂，因為對它所知有限，但就目前在中國和國際的傳播情況來看，似乎比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）微弱。

波洛斯說，2019新型冠狀病毒抵達巴西的可能性存在，但近乎不可能，「這不排除巴西需要保持警覺，但巴西還有其他更令人擔憂的疾病需要關注」。

兩位傳染病學家都同意，目前的情況還沒必要在國內港口和機場對旅客進行篩檢，但建議在這些地方張貼宣導海報，輔導乘客在出現發燒和呼吸道問題等症狀時，即時就醫。

馮賽卡強調，如果2019新型冠狀病毒疫情成為全球緊急情況，就需要採取更嚴格的邊境管制措施。（編輯：郭中翰）1090125