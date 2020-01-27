電商衝擊零售經濟 舊金山市區店面空屋率6%

舊金山市中心到處可見大型店面招租的廣告，房地產研究公司調查發現，2019年聯合廣場附近店面的空屋率達6%，零售業受到電商經濟很大衝擊。圖為108年12月23日舊金山市區的一景。中央社記者周世惠舊金山攝 109年1月27日

（中央社記者周世惠舊金山27日專電）舊金山聯合廣場一向是觀光客旅遊舊金山的指標地點，隨著電子商務的發達，加上租金昂貴，市中心店面空屋率變高；分析家預測，未來幾年，美國會有數萬個零售店面結束營業。

根據CoStar Group房地產研究公司調查發現，聯合廣場2019年的店面空屋率達6%，明顯高於2014年調查的2%空屋率。

快時尚服飾品牌Forever 21於2019年申請破產，宣布關閉全球與美國的店面；它位在舊金山市區的旗艦店，在結束營業的年關前，跳樓大拍賣清貨。撤店之後，大型店面的招租議題，引發地產業擔憂。

由於舊金山租金與勞工成本高，商家對於大型店面興趣缺缺，市區的治安與遊民問題，也讓潛在的房客卻步。

舊金山市的人口密度居美國第2位，僅次於紐約市，閱讀地產變化是觀察都會經濟發展趨勢的一種方式。

聯合廣場有許多美國指標性的商店和百貨公司，在過去百年的歷史中，是高端品牌進駐的商圈，不過，原本梅西百貨公司（Macy's Inc.）男裝部2016年賣給摩根士丹利（Morgan Stanley）改成辦公大樓，店面退位、辦公室進駐是舊金山市中心商圈的微妙變化。

網路商店的浪潮衝擊實體店面的生存。全球市場研究機構Coresight Research在2019年底統計，全美的關店數約9300家，比2018年5500家的關店數，高出70%。

「美國的零售店面太多了」，弗雷斯特研究公司（Forrester Research Inc.）分析員柯達立（Sucharita Kodali）告訴舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），「消費者對於衣服沒那麼熱衷了，美妝與科技產品帶動新熱潮」。

關店的品牌也透露消費者的需求變化。穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）的分析報告指出，2018年結束營業的多是大型老品牌，如西爾斯（Sears）百貨 、玩具反斗城 （Toys“R”Us）等 ，而2019年看到的是網路商家或小型實體店面收攤。

零售業的實體店面將會有一番洗牌，今日美國報（USA TODAY）報導，瑞士銀行（UBS）分析，如果電子商務的滲透率從目前的16%成長為25%，預估到了2026年，美國將有7萬5000家店面結束營業。（編輯：韋樞）1090127

快時尚服飾品牌Forever 21於2019年申請破產，在全球結束營業的店點中，位在舊金山市區的旗艦店屬於租金昂貴的大型店面，撤店前以倒數計時的方式進行大拍賣。圖為108年12月23日舊金山市區的一景。中央社記者周世惠舊金山攝 109年1月27日