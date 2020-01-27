憂疫情衝擊全球經濟 股市油價重挫 日圓攀漲

（中央社東京27日綜合外電報導）中國武漢爆發的「2019新型冠狀病毒」疫情愈演愈烈，投資人對於世界經濟可能受到的衝擊更加焦慮，全球股市、油價和人民幣匯價應聲重挫，日圓和美國公債等避險資產需求激增。

截至目前2019新型冠狀病毒在全球已有超過2800起確診案例，在中國已有81例死亡。中國國家衛生健康委員會昨天表示，病毒的擴散力正在增強，感染人數恐繼續攀升。

為防控疫情，中國政府今天宣布，春節假期延長至2月2日，各地大專院校、中小學和幼兒園延後開學。香港政府昨晚也宣布，湖北省居民和過去14天曾到湖北的非香港居民不准入境香港。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）24日宣布，美國本土出現武漢肺炎第2例確診，當天美股3大指數收盤全都挫低，其中標準普爾500指數下跌0.9%，創下3個多月來最大單日跌幅紀錄。

亞洲許多股市今天休市，包括中國、香港、台灣、南韓、新加坡和澳洲。但日本股市日經225指數今天收盤重挫2.0%，創下5個月來最大單日跌幅。日圓匯價衝上2週半以來新高，兌美元升值0.5%至108.73日圓。

今天亞洲交易時間，美股迷你標普500指數期貨一度重挫1.3%。歐洲股市今天也跟進走跌。

市場人士密切關注武漢肺炎疫情發展。中信里昂（CLSA）駐東京交易服務部主管釜井毅生（Takeo Kamai）表示：「打開新聞全都是冠狀病毒的消息，投資人有理由拋售。」

聯博資產管理公司（Alliance Bernstein）投資組合經理人盧正彥（Masahiko Loo，譯音）則說：「我認為本週拋售趨勢將持續，直到中國下週開市且冠狀病毒疫情緩和。」

離岸人民幣兌美元匯價今天應聲貶值0.5%至6.9776元，為6日以來最低價位。

美國西德州中級原油（WTI）期貨價格今天早盤重挫3.8%至每桶52.15美元，創3個半月來新低；國際基準布倫特原油（Brent）價格也挫跌逾3%至58.68美元，為3個月來最低價，凸顯市場擔憂冠狀病毒疫情對經濟的衝擊。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090127