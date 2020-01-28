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首頁 / 國際

韓國將出動4架包機 從中國武漢撤僑

最新更新：2020/01/28 18:47

（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）韓國外交部第二次官（相當於常務次長）李泰鎬今天在中央政府首爾辦公大樓別館舉行記者會表示，政府決定30日到31日安排4架包機從中國武漢撤僑。

李泰鎬表示，根據調查，共有700多名停留在武漢的韓國公民希望回國，政府正與中國就派遣包機的具體時間等細節協商。

南聯合新聞通訊社指出，韓國還計劃透過撤僑包機向中國提供200萬個口罩、10萬件防護服等醫療物資，並正在與中國協商其他支援方案。

此前，韓國國務總理丁世均今天主持應對新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情的部長級會議，就疫情應對措施和計畫、困在當地的僑民運輸和防止病毒流入方案、無症狀者臨時生活設施安排等方案進行了討論。

報導指出，僑民將在登機前接受韓國檢疫人員的檢測。不過，根據中國政府規定，出現37.5℃以上發燒、嘔吐、咳嗽、咽喉痛、呼吸困難等症狀的疑似患者，以及包括韓國人家屬在內的中國籍人員不得搭乘包機返韓。

從武漢返回韓國的僑民，將在回國後再次接受檢測，並暫時居住在政府為其安置的臨時生活設施，在隔離狀態下度過武漢肺炎病毒的潛伏期。（編輯：陳永昌）1090128

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