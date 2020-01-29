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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

撤離武漢疫區 206名日僑返抵東京5人身體不適

最新更新：2020/01/29 17:24
日本29日以專機接回206位僑民（圖），衛生部官員表示，目前無計劃隔離返國僑胞。（共同社提供）
日本29日以專機接回206位僑民（圖），衛生部官員表示，目前無計劃隔離返國僑胞。（共同社提供）

（中央社東京29日綜合外電報導）日本包機飛往爆發肺炎疫情的中國武漢市，協助當地日本僑民返國。206名日本僑民今天抵達東京，他們是首批撤離武漢的日僑，當中有4人出現發燒或咳嗽症狀，1人身體不適。

綜合外媒報導，共206名日僑今天上午抵達日本東京羽田機場。醫療人員隨即在機上和機場對他們進行檢查，但當局沒有計畫實施強制隔離。

防疫資訊

首批搭乘包機返抵東京的日本僑民中，有4人出現發燒或咳嗽症狀。

日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）表示，這4人將在一間指定傳染性疾病醫院接受醫學檢查。其他人則被要求在另一間醫院接受檢查後，回家或待在鄰近的旅館。

東京都廳表示，隨後又有第5人感到身體不適，此人已被送至東京另一間醫院。

撤離的日僑描述武漢當地陷入混亂且瀰漫恐懼氛圍。他們表示，抵達東京讓他們鬆了一口氣。

中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒肺炎確診病例直逼6000起，奪132命，蔓延超過15國，促使當地外籍人士出逃。日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京。（共同社提供）
中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒肺炎確診病例直逼6000起，奪132命，蔓延超過15國，促使當地外籍人士出逃。日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京。（共同社提供）
日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京，並派出醫療專車將返國民眾接送至醫療檢疫單位。（共同社提供）
日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京，並派出醫療專車將返國民眾接送至醫療檢疫單位。（共同社提供）

新日本製鐵公司（Nippon Steel）員工青山武夫（Takeo Aoyama，音譯）是其中一名搭乘包機返抵日本的日僑。他形容武漢當地目前陷入混亂。中國當局在武漢實施旅遊限制，設法控制疫情，卻讓待在武漢的人難以知道發生什麼事。

青山武夫在機場告訴記者：「患者數量在某個時間點開始迅速增加，令人非常憂心。我們無法自由移動，所以我們只能獲得一部分的資訊，當局對當地物流和交通實施非常嚴格的限制。」

日本政府表示，共有650名日僑希望撤離武漢，而當局正在安排更多航班協助撤僑。

另外，日本豐田汽車（Toyota Motor Corp）今天宣布，有鑑於地方政府指導方針和零件供應情況等各種因素，將暫停在中國的生產作業，直到2月9日為止。

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情爆發以來，日本境內已有7起確診病例，其中包含一名日籍旅遊巴士司機。根據日本厚生勞動省，這名司機在接觸武漢團客後感染病毒，是日本首起境內傳染案例。

武漢肺炎在中國造成的死亡案例今天遽增至132例，另新增近1500起確診病例。引發武漢肺炎的病毒據信源自武漢一座非法販售野生動物的海鮮市場。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1090129

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