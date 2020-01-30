巴西9起武漢肺炎疑似病例 政府評估是否撤僑

（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西衛生部今天表示，有9例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疑似病例，目前只有1例處於冠狀病毒測試階段。巴西駐北京大使館表示，政府正評估撤僑，但不建議巴西人回國。

湖北省武漢市是中國2019新型冠狀病毒疫情的中心，已封城一週，許多國家已從武漢撤離本國公民。而在武漢接受隔離的巴西人抱怨，缺乏巴西政府的支援，不知道何時才能離開疫區。

巴西駐北京大使館表示，政府相關部門正評估撤僑事宜，但原則上政府不建議在中國的巴西人現在回國，將傳染風險帶到巴西。

截至目前，巴西衛生部共接獲33例疑似病例通報，經檢測後，已排除24名患者。

9例疑似病例中，3例在聖保羅州，2例在聖卡塔里納州（Santa Catarina），米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、里約熱內盧、巴拉納（Parana）和塞阿拉（Ceara）這4州各1例。

根據衛生部，如果患者在過去14天曾前往中國，並在返回巴西後出現咳嗽和發燒症狀，即視為可疑病例。這些患者會先被隔離，檢查是否患上流行性感冒或其他感冒，如果呈陰性，才會進行冠狀病毒測試。

目前只有首例疑似病例、米納斯吉拉斯州1名曾前往中國的22歲女學生處於冠狀病毒測試階段。衛生部預計最遲31日公布女學生的病理檢驗結果。

衛生部執行秘書芮斯（Joao Gabbardo dos Reis）說，沒有人敢說這種可能的疫情一旦在巴西爆發會發展得多快。衛生部目前採取與對抗流感一樣的宣導方式。

芮斯說，政府沒有打算因病毒蔓延而干預各地的嘉年華狂歡節慶祝活動。巴西機場也還不會對每天約250名來自中國的旅客進行封鎖，但中國政府已建議居民不要離開中國。

全世界確診新型冠狀病毒6065例，僅中國就有5997例，132人死亡。

目前不清楚這種新病毒的傳染性，但衛生當局和傳染病學家聲稱，即使在1至14天的潛伏期和發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀出現之前，也可以從一個人傳染給另一個人。（編輯：郭中翰）1090130