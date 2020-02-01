武漢肺炎疫情延燒 澳洲確診病例增至12起

（中央社墨爾本1日綜合外電報導）俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）疫情蔓延，澳洲南澳州證實首兩個及維多利亞州證實第4個確診病例後，累計目前澳洲確診病例達12個。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲外交貿易部發布對中國的最高旅遊警示，呼籲澳洲民眾避免中國行之際，澳洲證實新的3起確診病例。

澳洲也已宣布，除了澳洲公民、居民與直系親屬之外，嚴禁來自中國的人員入境。

南澳州（South Australia）的兩起確診病例是一對來自武漢的60歲夫妻，兩人正在南澳州探訪親友。

南澳州公衛部門主管斯柏里（Nicola Spurrier）說，他們相信南澳州境內沒有其他人曾接觸這對夫妻。

斯柏里指出：「我們採取了所有正確的因應之道，所以我們不擔心那段期間病毒擴散，而且他們已在家中自我隔離，並等待檢疫的結果。」

她表示：「我可以向民眾保證，我們相信南澳州境內沒有任何其他人接觸。」

至於維多利亞州（Victoria）的第4個確診病例，患者是一名20多歲、住在墨爾本的女性，1月25日她從武漢市返回澳洲家中，兩天後身體不適，目前正在復原中。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1090201