指涉武漢專家製造肺炎病毒 財經媒體遭推特停權

（中央社紐約2日綜合外電報導）財經媒體Zero Hedge上週在推特（Twitter）發文，把一位中國科學家和迅速蔓延的2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情相連後，帳戶已經遭推特停權。

Zero Hedge表示，1月31日收到推特通知，稱Zero Hedge違反推特「禁止濫用與騷擾的規定」。

推特今天對路透社證實Zero Hedge違反推特「平台操作政策」，已被永久停權。

Zero Hedge表示，原先以為停權是因1月31日一則關於新型冠狀病毒構造的貼文，後來才得知是因推特接獲新聞網站BuzzFeed對另一篇文章的申訴。

BuzzFeed表示，Zero Hedge貼文指涉2019新型冠狀病毒是製造出來的「生化武器」，還公布武漢一名科學家的個資，文章標題就是：「這位是全球冠狀病毒疫情背後的男人嗎？」（Is This The Man Behind The Global Coronavirus Pandemic?）

BuzzFeed未回應記者詢問。

停權前，Zero Hedge在推特擁有超過67萬名追隨者。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090203