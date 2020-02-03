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無人傳人案例 馬國暫不列武漢肺炎為緊急事件

最新更新：2020/02/03 13:27

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）表示，由於國內目前尚未出現2019新型冠狀病毒人傳人案例，因此暫時不會把武漢肺炎列為衛生緊急事件。

祖基菲里阿邁德昨天接受馬國電視台「第三電視首要新聞」訪問時表示，儘管世界衛生組織（WHO）將2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）列為國際公共衛生緊急事件，但衛生部會結合馬國境內情況後自行作出判斷。

祖基菲里阿邁德指出，由於目前暫未出現人傳人事件，加上馬國連續4天的確診病例都維持在8人，證明目前的醫療防疫措施有效。

不過，他強調衛生部仍會以人民的權益為優先考量，適時迅速針對情勢變化做出因應措施，並隨時對疫情保持最高警惕。

祖基菲里阿邁德也提到，目前正與中國政府配合進行撤僑行動，馬國民眾撤離前會先進行身體檢查，一旦查出任何不健康跡象，相關人士就無法登機返國。

他解釋，之後在飛行途中也會進行相關標準作業程序，撤離的民眾回國後除了要接受另一波檢測外，也必須回家自行隔離14天。

目前馬國武漢肺炎確診病例為8起，全為中國籍遊客，這8人都在醫院隔離與接受治療。（編輯：周永捷）1090203

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