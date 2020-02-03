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中國防疫急需強效消毒劑 美商倍增產量因應

最新更新：2020/02/03 17:08

（中央社北京3日綜合外電報導）美國消毒劑製造商Decon7 Systems創辦人德瑞克今天說，為因應2019新型冠狀病毒疫情，公司由原先3座工廠倍增至6座，全力趕製強效消毒劑，供應力抗疫情的中國各醫院急增需求。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情已造成361人死亡，確診病例超過1萬7000起，中國中部地區的湖北省及周遭省分竭力遏止疫情蔓延，過去兩週消毒劑的需求迫切。

德瑞克（Joe Drake）表示：「需求爆表，他們急需我們生產的各項產品。」

他說，由於武漢市、荊州市、孝感市與常德市當地的醫院都需要消毒劑，除了原本運作的3座廠房，本週起，Decon7在美國新增的3座廠房採雙班制加緊生產。

德瑞克指出，為了趕緊交貨，希望本週能空運7個貨櫃，每個可載運大約36公噸商品。平時走海運則需3週到4週的時間。

他說：「生產不難而是難在包裝，他們需要便於醫療人員使用的小包裝。」

因中美貿易戰，中國原本針對自美國進口的消毒劑課徵48%的關稅，北京1日取消這項稅賦。中國財政部並表示，對於用於抑制疫情的美國產品，暫時豁免課徵關稅。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1090203

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