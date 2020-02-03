南韓一名新型冠狀病毒確診患者治癒

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）南韓一名2019新型冠狀病毒的確診病例、55歲男子經醫院隔離治療，已符合治癒標準，衛生部門考慮讓他出院；南韓政府今天表示，至上午9時沒出現新增確診病例，確診仍為15例。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國疾病管理本部長鄭銀敬今天說，第二例確診病例的肺炎症狀有所好轉，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）聚合酶鏈式反應（PCR）檢測結果顯示為陰性，衛生部門已停止對他使用抗病毒藥物，仍在進行監控，考慮讓他出院。

報導說，如果每隔24小時進行的2次PCR檢測結果都呈陰性，即可解除隔離，但不表示解除隔離後立即出院。醫務人員將根據患者的身體健康狀況等情況判斷，還將經過專家組評估確認符合出院標準後，再決定出院時間。

這名55歲的南韓男子之前在中國湖北省武漢工作。1月10日出現感冒症狀，19日在武漢的醫院治療，之後乘飛機從武漢經上海，於22日晚抵達首爾金浦機場，在檢疫時發現有發燒與喉嚨痛症狀。衛生站對他進行診療和檢測，1月24日確診感染新型冠狀病毒，之後被送往國立中央醫療院隔離治療。

韓聯社報導，擔任新型冠狀病毒感染症中央應急處置本部本部長的保健福祉部長朴凌厚今天主持相關會議時說，中國的疫情不斷擴散，今後一週至10天將成為非常重要的防控關鍵時期。

報導說，南韓中央防疫對策本部今天表示，這15名確診患者均在定點醫院接受隔離治療，生命徵象平穩。其中9名來自中國，1名來自日本，其餘5人在南韓被交叉感染。患者中男性居多，共10名，年齡分布在25至62歲，平均年齡為42.9歲。

中央防疫本部表示，計劃從4日起不分一般和密切接觸，對所有與確診病例接觸的人員實施居家隔離。目前掌握的確診患者接觸人員共913人，其中474名為密切接觸者。除確診病例外，有症狀待查病例475人中61人被隔離，其餘414人檢測結果呈陰性已解除隔離。（編輯：郭中翰）1090203