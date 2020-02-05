武漢肺炎日本外海遊輪10人發病 3711人海上隔離

曾搭載一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號，3日晚間抵日本橫濱港停在外海，船上3711人被隔離，目前已知至少10人感染新型冠狀病毒，將被送往醫療院所。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京5日專電）曾搭載一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號，3日晚間抵日本橫濱港停在外海，船上3711人被隔離，目前已知至少10人感染新型冠狀病毒，將被送往醫療院所。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，大型遊輪鑽石公主號上有多人經過檢驗呈現新型冠狀病毒陽性反應。今早日本海上保安廳的船隻靠近鑽石公主號旁，欲將感染新型冠狀病毒者運送上岸。

橫濱市消防局表示，今天清晨接獲神奈川縣政府的請託，欲將鑽石公主號上的10名病患送到醫療院所。消防局已派救護車到橫濱市內海上保安廳的橫濱海上防災基地。

日本多家電子媒體實況轉播，今早近7時（台灣時間6時）有救護車和消防車各約5輛陸續抵達海上保安廳橫濱海上防災基地，另有一輛標示「東京檢疫所」的車輛，搭載多名穿著防護衣及口罩的人員。

1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港，停泊在港外海上，因遊輪上乘客發燒，因此船上的乘客與船務員等共3711人暫時隔離。（編輯：韋樞）1090205

武漢肺炎防疫 日本檢疫官登船採了133人檢體

（中央社記者楊明珠東京5日專電）1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號2月3日晚間抵日本橫濱港，停泊在大黑碼頭外海，船上3711人暫時被隔離，日本檢疫官採了133人檢體將進行病毒檢驗。

鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港，停泊在港口的外海，因遊輪上有人發燒，乘客與船務員等共3711人暫時隔離。

日本放送協會（NHK）報導， 厚生勞動省表示，到4日晚間為止，確認遊輪上的乘客與船務員等約9成人士的健康狀況，其中與有發燒、咳嗽等症狀者以及與有這些症狀者較近距離接觸者總計133人，檢疫官採了這133人的檢體將進行病毒檢驗。

報導說，這133人的檢驗結果何時出爐，目前還不清楚。在結果出爐之前，全部人員都必須待在遊輪上。

厚生勞動省呼籲，屆時沒肺炎症狀者下船後可返家，但萬一出現有感染肺炎症狀的話，請聯絡保健所或到醫療機關就診。

香港衛生當局之前表示，一名住在香港的80多歲男子搭乘從橫濱啟航的遊輪返回香港後，確認感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。

這名男士1月17日搭飛機抵達東京，1月20日由橫濱登上遊輪，1月22日經過鹿兒島，25日在香港下船。經調查這名男士在鹿兒島縣港口後，有下船登陸參加旅遊行程。

這名男子1月19日起出現咳嗽症狀，返回香港後，30日出現發燒症狀，到醫院檢查，2月1日確診。

這艘鑽石公主號，到香港後，還泊靠越南、台灣等港口，2月1日在沖繩縣那霸港靠岸，3日晚間返回橫濱港。

這艘遊輪可載約2700人，機組員約1100人。日前有遊輪上乘客將這艘遊輪的乘客國籍上傳到推特（Twitter）。內容顯示，乘客包括日本人1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人、紐西蘭13人等。（編輯：陳永昌）1090205