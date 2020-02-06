鑽石公主郵輪再傳10人確診 旅客房內隔離2週

停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添10例確診感染武漢肺炎病例，其中1人是60多歲的台灣女性。圖為船內照片。（乘客麥先生提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月6日

（中央社記者楊明珠東京6日專電）3日晚間停泊在日本橫濱港外的豪華郵輪鑽石公主號，繼昨天確定有10人因武漢肺炎確診送醫，今天上午再傳10人確診送醫。確診患者被送至神奈川縣5處醫療機關，船上約3700人14天內還需持續留在船上，且都要待在自己的客房內。

日本放送協會（NHK）報導，鑽石公主號郵輪繼昨天有10人確診感染武漢肺炎，今天上午又有10人確診感染武漢肺炎，目前已累計20人確診。船上還有乘客與船務員約3700人無法上岸。

厚生勞動省上午舉行記者會表示，確診有1名台灣籍、1名紐西蘭籍、4名日本籍，2名美國籍、2名加拿大籍。

船上一名台灣男士表示，上午8時（台灣時間7時）許，他認識的1名台灣女性傳訊息給他說「早上被告知須上岸3天，詳細情況並不清楚」。這位台灣男士告訴中央社記者說，這位台灣女士前天測量體溫時第一次是37度多，第2次測溫出現降低的情況所以通過。不料今天接到這樣的通知。

一名80多歲香港男性上個月搭乘鑽石公主號回香港時被檢驗出武漢肺炎確診，這艘豪華郵輪3日晚間返回日本橫濱港時，無法靠岸，停泊在碼頭外。檢疫官上船進行檢疫的結果，昨天上午有10人確診送醫，今天上午又有10人確診。

鑽石公主號遊輪目前傳出20例確診感染武漢肺炎的病例，圖為船上浴室照片。（乘客麥先生提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月6日

厚生勞動省表示，鑽石公主號船內有乘客與船務員共3700多人，有發燒、咳嗽症狀的有120人，與有症狀者近距離接觸者153人，總共273份檢體採樣後，進行病毒檢查。

今天從新檢查的71人份的檢體檢查的結果，得知其中10人感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。鑽石公主號乘客與船務員當中至今檢查102人的結果，總共20人確診。

鑽石公主號今天上午靠近橫濱港，上午10時半起10名確診人員被送至神奈川縣的5處醫療機關。厚生勞動省要在船內進行檢疫及對必要的人實施病毒檢驗，所以船內約3700人今後還須持續留在船上，原則上是14天，且都要待在自己的客房內。（編輯：陳惠珍）1090206