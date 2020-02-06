更多編輯台推薦新聞：
防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方
生活

防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方

武漢肺炎居家隔離與檢疫差在哪 3種追蹤方式一次看懂
生活

武漢肺炎居家隔離與檢疫差在哪 3種追蹤方式一次看懂

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚
生活

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

高通示警：武漢肺炎恐衝擊全球手機供應銷售

最新更新：2020/02/06 16:35

（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）今天表示，中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情對手機產業構成潛在威脅，手機製造和銷售都可能受到衝擊。

高通是全球最大數據機晶片供應商。高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）今天在財報法說會上表示，高通預期「有關新型冠狀病毒可能對手機需求和供應鏈造成的衝擊，環繞重大不確定性」。

消息傳出後，高通盤後交易股價應聲下挫3.75%。儘管有跡象顯示，手機晶片業低迷已接近尾聲，高通這番評論仍拉低晶片類股價格。

高通發布的年度第2季財測，遠優於華爾街分析師預估。這也再度證明全球晶片產業持續走下坡的情況正在改善。

不過，受到中國疫情造成數百人死亡並引發全球恐慌影響，高通這次發布的財測範圍比以往更廣。帕爾基瓦拉表示，考量到供應可能中斷，高通將每股獲利（EPS）預估範圍下端調降5美分。

高通主管在法說會上也嘗試安撫分析師對疫情的憂慮，表示今年5G最大市場預料在美國、南韓和日本，且高通也能安度中斷情況。

高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）說：「如果我們在中國遇到問題，無論在供應鏈或需求面，我們傾向能有其他地區來提供支援。因此我們傾向審視我們的業務計畫，確保在不同市場保有實力。」（譯者：黃靖貽/核稿：張正芊）1090206

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報