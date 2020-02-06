鑽石公主號海上隔離 日本派自衛隊支援

（中央社記者楊明珠東京6日專電）豪華郵輪鑽石公主號旅客昨天和今天共有20人因武漢肺炎確診被送醫，這艘船停泊日本橫濱港大黑碼頭外海，船上有約3700人，日本防衛省宣布將派自衛隊員支持船上人員的生活。

日本放送協會（NHK）報導，鑽石公主號船上人員確定有2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）群聚感染的情況。

20名武漢肺炎確診旅客被送醫急救，船上乘客與船務員共約3700人被要求待在船上各自的客房。日本防衛省（國防部）決定派遣自衛隊員提供生活、醫療等的支援。

防衛省預定派出約40名自衛隊員，支援範圍涵蓋在船艙內配膳，或運送必要的物資等。為協助確認乘客或船務員的健康狀況等，今天派了2名醫務官進入船內，今後醫務官可能增至5名。

自衛隊已與民間貨客輪公司訂契約，備妥一艘約1萬7000噸的貨客輪「白鷗號」，「白鷗號」將靠近橫濱港，作為自衛隊員的據點，以協助救災。

日本自衛隊出動救災通常是因應地方政府的要求，但這次防衛省為防止新型冠狀病毒疫情擴大，認為情況緊急，所以主動派遣。

鑽石公主號一名乘客將這艘郵輪乘客國籍資料上傳到推特（Twitter），內容顯示，乘客包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

船上一名台灣乘客對中央社表示，現在乘客只能待在房間，原本船上的餘興節目都停擺。船公司為了讓乘客不會太無聊，今天還發送「數獨」讓他們解題。

一名80多歲香港男性搭乘鑽石公主號回香港時確診武漢肺炎，這艘豪華郵輪3日晚間返回日本橫濱港時，無法靠岸，停泊在碼頭外。檢疫官上船檢疫，昨天上午有10人確診送醫，今天上午又有10人確診，其中一名是台灣女性。（編輯：馮昭）1090206