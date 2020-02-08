鑽石公主號日本外海管制 傳美國擬撤船上僑胞

（中央社記者楊明珠東京8日專電）傳出武漢肺炎疫情的鑽石公主號郵輪目前停泊在橫濱港碼頭外，累計確診病例達64例，船上仍有3600多人，美國政府考慮將其中的428名僑胞接走。

日本TBS電視台報導，政府相關人士透露，美國政府希望將鑽石公主號上的428名美國人（包含乘客與船務員）載回美國等地，正與日本政府交涉。

報導說，美國考慮的方法是避免讓鑽石公主號上的美國僑民在日本上岸，而是採經由駐日美軍基地再載運回美國的方式，目前日本政府也開始研議具體的因應之道。

日本朝日電視台報導，7日下午將近3時（台灣時間2時），鑽石公主號上的一名83歲美國籍女乘客疑似出現心臟衰竭的情況打119請求救援，日本的消防單位將她送至橫濱市內的醫院急救。

這位女乘客被送醫急救時意識還算清楚，她接受新冠狀病毒篩檢的結果呈現陰性反應。

日本放送協會（NHK）引用路透社的報導指出，在鑽石公主號上被迫待在客房內防疫隔離的一對美國籍夫婦表示，美國的疾病管制局（CDC）研判新型冠狀病毒可能在鑽石公主號內與內部的空氣一同循環。

這對夫婦受訪時表示，如果是在安全的場所防疫隔離14天的話，他們可以接受，但現在這艘船並不安全。原本是一趟快樂之旅，但現在心懷恐懼。

這對夫婦期待能夠過外交管道解決問題。他們表示，據說美國的醫療相關企業已做好接人的籌備工作，但聽說日本政府不批准放人。

這對夫婦說，期盼美國政府與其他國家的政府做好從鑽石公主號上撤僑的工作，既然有辦法從武漢撤僑，就應設法從鑽石公主號撤僑。（編輯：高照芬）1090208