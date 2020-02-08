武漢肺炎零確診引議論 印尼：依WHO標準檢疫

（中央社記者石秀娟雅加達8日專電）印尼是極少數尚無武漢肺炎確診案例的亞洲國家，針對外界質疑印尼篩檢病毒的能力，印尼衛生部官員今天說，負責檢疫的3個機關都經世界衛生組織認證，依世衛的標準檢疫。

印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）今天回覆中央社記者詢問時指出，印尼依照世界衛生組織（WHO）的標準，以兩階段方式篩檢2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）。快速測試的方式也與澳洲及新加坡的作法相同。

艾瑪德指出，印尼有3個機構負責新型冠狀病毒的檢疫，包括衛生部國家健康衛生研究院的生醫中心（Balitbangkes）、泗水愛爾朗加大學（Airlangga University）的熱帶疾病研究中心以及艾克曼生醫研究院（Lembaga Biomedis Eikman），都有獲得WHO認證的生物研究實驗室。

根據WHO最新統計，在中國湖北武漢爆發的武漢肺炎已擴散28國，已有確診案例的西太平洋及東南亞國家包括台灣、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、柬埔寨、泰國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡以及澳洲。

印尼境內截至今天沒有確診案例。根據印尼衛生部昨天的統計，印尼有50個疑似案例，發生在18個省，49例經檢疫後已排除感染，仍有1例在等待檢疫結果。

澳洲雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）在1月31日的報導中，引述艾克曼生醫研究院研究員安明（Amin Soebandrio）指出，印尼缺乏篩檢2019新型冠狀病毒的試劑，檢驗病人是否感染冠狀病毒後，要再經過病毒的基因序列分析，才能確定是否感染2019新型冠狀病毒，需要約5至6天的時間。

雪梨晨驅報在5日的報導指出，WHO駐印尼代表巴拉尼塔蘭（Navaratnasamy Paranietharan）關切印尼至今沒有確診病例的狀況。

巴拉尼塔蘭指出，印尼對防範病毒已採取具體措施，但仍有很多需要加強的地方，包括積極偵測病毒，並準備足夠的醫療能量以備疫情爆發的需求等。他也指出，印尼在這週已獲得篩檢病毒必要的試劑，這是很重要的進展。

印尼雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，美國哈佛大學近日研究指出，印尼應該已有感染武漢肺炎的病例，但是沒有被診斷出來；泰國與柬埔寨的確診病例也低於推估值。這份研究是以這些國家與武漢的人員流動量推估可能病例。

印尼衛生部沒有回覆媒體詢問關於印尼是否及時取得篩檢試劑的問題。官員多次指出，自去年12月起，就已依WHO的規定進行篩檢。（編輯：馮昭）1090208