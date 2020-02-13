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武漢肺炎倫敦出現首例 英國累計9例

最新更新：2020/02/13 08:19

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國今天表示，英國的武漢肺炎確診病例增至9例，最新一名患者是在中國染病，同時證實這是倫敦首宗病例。

路透社報導，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）在聲明中說：「英格蘭有一名患者篩檢2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性，讓英國累計確診病例增至9例。」

他說：「這個病毒是在中國散播開來，這名患者現在已經轉送到倫敦蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）的醫院交由專科醫師治療。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，新患者是年紀20多歲到30出頭的女子，她跟著家人住在倫敦。她在週末從中國飛到希斯羅機場（Heathrow），降落時因為出現症狀撥打國家醫療保健服務（NHS）111電話。

她是在9日下午在倫敦一家醫院接受篩檢，之後回到倫敦住處居家隔離，目前還不清楚與她同住的家庭成員是否也接受檢測。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病，世衛今天謹慎表示，現在說疫情已達高峰或何時結束「還太早了」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090213

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