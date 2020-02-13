武漢肺炎疫情延燒 衝擊巴西逾半數工廠

（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）2019年冠狀病毒疾病（Covid-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延，嚴重影響中國的經濟活動。由於過半數的巴西工廠，已經出現來自中國的生產物料和零組件供貨問題，且如果這種情況持續，22%的巴西廠商恐將在未來幾週內出現停產危機。

巴西經濟部數據指出，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情之後，中國在世界生產總值占比從4%躍升至16%，同期巴西對中國的出口占比亦從7.1%上升到29%。

中國國內生產毛額成長預估下修，通常會影響巴西經濟，但這並非唯一的原因，因為中國除了是巴西大宗期貨商品的重要買家外，也是巴西工業，特別是電子電器產品零組件的主要供應商。

牛津經濟公司（Oxford Economics）指出，中國出口的電子中間產品占這些產品在全球總產量的10%以上。

因此中國工業活動急劇下降，除了從其他國家進口貨物的需求下降外，亦可能導致巴西等其他地區的供應鏈中斷。

巴西對中國出口集中在大豆、鐵礦石等少數基礎產品；進口類別則相當多元，且附加價值高，主要是供應巴西工業的電路、傳輸機或接收器零組件、引擎、發電機和變壓器、半導體、機械和其他零組件。

全國電子電器工業協會（Abine）指出，超過半數的巴西工廠已經出現來自中國的生產物料和零組件供貨問題，如果這種情況持續，22%的公司將面臨在未來幾週內停產的危機。

韓國三星集團設在聖保羅州坎皮納斯（Campinas）科技園區的工廠，因缺少來自中國的電子零組件，本州關閉生產線，約2500名員工集體休假。

坎皮納斯冶金工人工會代表古尼雅（Eliezer da Cunha）表示，經濟全球化的今天，類似武漢肺炎的疫情，全世界都受影響。

經濟學家尼托（Silvio Campos Neto）分析指出，在出口方面，主要的短期影響是巴西出售的主要商品，如大豆、石油和鐵礦石的價格下跌。大豆占巴西對中國出口總量的30%左右，其次是石油24%，以及鐵礦石21%。（編輯：陳惠珍）1090213