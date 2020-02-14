武漢肺炎陰影恐籠罩整年 美疾管中心做最壞打算

（中央社亞特蘭大13日綜合外電報導）俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球延燒，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已做出最壞打算，準備好因應疫情在美國蔓延的情況。

美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）今天在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中說：「目前我們處於強勢遏阻模式。」

芮斐德說：「我現階段寧可被批評是過度保護美國，而不是保護不足。」

他說：「我們對於這種病毒所知不多。這種病毒或許不只本季會跟著我們，甚至今年過後也會，我認為病毒最終會找到立足點，我們將會出現社區傳染。」

截至今天，美國共有15起確診病例，其中8例在加州；2例在伊利諾州；亞利桑那州、華盛頓州、麻薩諸塞州、威斯康辛州及德州各1例。

儘管目前需要進一步研究才能充分了解這種病毒，芮斐德表示，疾管中心已聚焦在監控追蹤病例以及遏阻策略，以延緩疫情在美國可能的進展，爭取更多時間研究抗病毒藥物及測試疫苗。

芮斐德說：「遏阻階段其實是讓我們爭取更多時間，這種病毒有朝一日將會開始社區傳染，或在今年或是明年。我們沒有任何證據證明這種冠狀病毒目前潛藏在社區；話雖如此，我們希望加強監控，上述結論才有所依據。」

芮斐德談到預防疫情擴散和進一步了解病原體時表示，他認為無症狀傳染是可能發生且令人擔憂的情況，也就是感染者沒出現症狀，但仍會感染他人，「但我們不清楚無症狀案例助長傳染的程度」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1090214