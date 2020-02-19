鑽石公主號首批5台人下船 待21日包機返台

（中央社台北19日電）爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪今天解除隔離，首批5名台灣旅客已下船，前往事先安排好的飯店休息，等待21日從日本羽田機場起飛的包機返台。

鑽石公主號爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。船上目前共有18名台籍乘客、2名台籍工作人員。另外有4名台籍乘客已確診，下船送醫治療中。

武漢肺炎疫情擴大，有關派包機接回鑽石公主號郵輪上台灣民眾一事，交通部長林佳龍今天說，華航已經準備好，外交部也與日本政府協調安排21日從日本羽田機場起飛。

日方今天安排首批500名船上乘客陸續下船，日本時間上午10時30分（台灣時間上午9時30分）開始進行。

謝長廷和駐日副代表蔡明耀、駐日本橫濱辦事處處長張淑玲等人上午10時抵達橫濱碼頭，準備迎接今日可下船的國人。

謝長廷稍早表示，如果只接回確定陰性的旅客，防疫安全較理想，但要等檢測結果，而且要全部一次接回，時間更拖。他說：「我們為了減少風險，決策嚴格限定只載陰性反應的旅客，所以全部結果出來要到明後天，目前有的國家飛機已經到，但只能都是分批載走。」（編輯：周永捷）1090219