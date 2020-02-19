鑽石公主號防疫遭質疑 乘客下船掀病毒擴散疑慮

（中央社橫濱19日綜合外電報導）防疫措施備受質疑的鑽石公主號郵輪，今天開始有部分乘客下船。專家指出現在對武漢肺炎呈陰性反應的乘客，可能返國後就變成陽性，令人憂心郵輪可能淪為全球新一波疫情的源頭。

目前停靠在日本橫濱港的鑽石公主號，兩週前開始進行隔離檢疫，當時船上約有3700名乘客與工作人員。截至今天，郵輪上的武漢肺炎確診人數已達621人，是中國境外全球最多人感染的地方。

儘管日本挨批對這艘郵輪的隔離檢疫措施，不足以防止武漢肺炎向外蔓延，日本仍允許部分乘客離開。今天已有大約500名乘客結束隔離開始下船，預計所有乘客21日前就會揮別鑽石公主號。

從日本電視台畫面可以看到，一群人拿著旅行袋緩緩下船，許多人回頭向郵輪上戴著口罩的乘客揮手。下船人士接著紛紛被帶往橫濱的公共運輸樞紐。

對於許多下船人士而言，這一刻可能意味著恢復正常生活。實際上，數百名離船的外國人返國後還得再被隔離14天，包括計畫搭乘包機返國的200名澳洲人。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也說風險依然存在，日本採取的措施「可能不夠充分，無法避免船上人員相互感染」。

CDC不僅對鑽石公主號乘客與工作人員實施旅行限制，還說「鑽石公主號上的其餘乘客中，可能還有2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例」。

42歲乘客佛拉索（Kent Frasure）就表示，自己上次接受病毒檢測是在8日，當時他的妻子因為確診感染而被當局帶下船。

佛拉索還說：「我怕有一名以上的乘客感染病毒卻沒被檢驗出來，過幾天或一星期才被發現，然後他們又會想把我們全部隔離。事情可能變得沒完沒了。」

鑽石公主號上共有超過50國人士，現在日本政府結束隔離，令人憂心這艘郵輪可能淪為全球新一波感染病例的源頭。

曾任職世界衛生組織（WHO）的香港大學公共衛生學院院長福田敬二（Keiji Fukuda）說：「接受檢驗呈現陰性，搭乘飛機著陸後變成陽性，這是完全有可能的事。傳染過程就是會這樣。」

福田敬二指出，即使被檢測陰性或未出現症狀，最安全的作法就是假設其中一些人可能已經感染。他說，各國再對郵輪乘客實施隔離是謹慎作法，可以保障乘客母國的安全。

日本內閣官房長官菅義偉則捍衛日本對鑽石公主號採取的因應措施。菅義偉今天告訴記者，日本已盡其所能保衛船上人員健康。但他未對其他國家實施的限制措施置評。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090219