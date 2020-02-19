激勵旅遊 菲律賓將辦史上首次全國商場大拍賣

武漢肺炎疫情蔓延導致旅遊業低迷，菲律賓將於3月舉辦史上首次全國商場大拍賣，以激勵國內旅遊。圖為馬尼拉商場門口提醒手部消毒等健康警示，攝於14日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年2月19日

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）2019年冠狀病毒疾病疫情蔓延，對中國祭出旅行禁令導致旅遊業低迷，為扭轉情勢，菲律賓將於3月舉辦史上首次全國商場大拍賣，以吸引國內外觀光客，激勵國內旅遊。

菲律賓觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo- Puyat）告訴ANC新聞網，菲律賓三大島群呂宋島、維薩亞斯群島（Visayas）、民答那峨島的購物商場都會加入這場長達一個月的活動，盼吸引旅客來菲律賓購物。

浦耶特說，觀光部幾個月前就開始計劃全國商場大拍賣。為防堵2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），參與的商場將落實衛生部要求的所有措施，請身體不適的民眾不要參加這項活動。

她表示，消費者測量體溫後才能進入商場，商場也會為消費者準備消毒劑。

中國是菲律賓第2大旅客來源國，但因武漢肺炎疫情，菲律賓2日起對中國、香港、澳門實施旅行禁令。浦耶特說，菲國旅遊業現在已經「自動排除中國市場、香港市場和澳門市場」。

她表示，大拍賣目的是「對未受（武漢肺炎）影響的國家強化市場促銷，讓他們知道這個國家是安全的，沒有社區感染（local transmission）」。

菲律賓觀光部估計，若對中港澳旅行禁令持續到4月，菲國旅遊業將損失約380億披索（約新台幣226億元）。

為吸引觀光客前來，菲律賓當地航空公司和旅館已同意減價。菲律賓觀光部也與總統辦公室合作，將讓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）造訪菲國各主要島嶼，以激勵國內旅遊。

另外，菲律賓貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）今天說，衛生部長杜克（Francisco Duque III）和觀光部、內政部正合作加強適當洗手和咳嗽禮節等武漢肺炎預防措施，確保人口稠密地區的安全。

他告訴有線電視新聞網（CNN）菲律賓台：「只要我們落實預防措施，就不必擔心（武漢肺炎）。」

羅培茲說：「基本上我們只是試著在商場舉辦更多活動，以解決旅遊業收入下滑的問題。我們正鼓勵更多國內旅遊。」（編輯：林憬屏）1090219