新加坡部長疫情對話外洩 中華總商會譴責調查

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）新加坡貿工部長陳振聲與商界閉門對話遭偷錄音，主要提及武漢肺炎疫情衝擊與政府因應措施，其中部分錄音外洩透過網路流傳，新加坡中華總商會除譴責外，並著手進行調查。

新加坡中華總商會10日邀請陳振聲與部分會員進行閉門對話。這場閉門對話長達2個小時，但社群媒體最近流傳一段約25分鐘的外洩錄音對話。

新加坡媒體聯合晚報引述陳振聲錄音片段指出，他除提及新加坡政府分發口罩時所遭遇的挑戰外，也對比新加坡與香港在處理口罩態度的不同之處。

由於這是一場閉門對話，陳振聲在與企業商家對談時相當坦率毫無保留，諸如認為新加坡人搶購日常用品的行徑是失去理智，相當丟臉。

這場閉門對話內容，結果竟遭錄音外洩，透過社群媒體流傳，引發爭議。雖有網友認為新加坡領導人不應如此形容自己的國人，但也有網友支持陳振聲的發言，認為極具草根性格，非常直率而難能可貴。

陳振聲也透過臉書回應，說明當時只是與出席的企業商家坦誠交流，說明新加坡經濟與社會面臨的挑戰。

對於這場閉門對話遭偷錄音，中華總商會除嚴厲譴責這種不負責任行為已損害總商會名譽，並強調目前正著手進行調查。

新加坡受2019年冠狀病毒疾病的疫情衝擊，人潮明顯不如以往，尤其也發生導遊無旅遊團可帶情形，讓新加坡零售與旅遊業受到影響，生意下滑。

無論是濱海灣花園、魚尾獅、金禧橋、烏節路購物商場、聖淘沙名勝世界等景點，不僅中國旅客人潮已不復見，新加坡人也減少外出，樟宜機場似乎人流量下跌，航廈冷清清。

新加坡在防疫措施上也卯足全力，除啟動抗疫津貼外，也從昨晚11時59分起以更嚴格的「居家通告」，代取現行「缺席假」（leave of absence），凡接獲「居家通告」（Stay Home Notice），14天內不得外出，違者受罰。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。新加坡累計確診數達84起。（編輯：劉學源）1090219