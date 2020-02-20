新版20英鎊鈔票上市流通 畫家肖像成主角

英國中央銀行「英格蘭銀行」推出新版20鎊鈔票，正面是英國女王伊麗莎白二世的肖像，20日在市面上正式流通。（圖取自facebook.com/bankofengland.co.uk）

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國中央銀行「英格蘭銀行」（BoE）推出新版20鎊鈔票，正面仍是英國女王伊麗莎白二世的肖像，背面印著19世紀英國畫家特納的自畫像，今天在市面上正式流通。

英格蘭銀行2016年及2017年分別推出新版5鎊及10鎊鈔票後，20鎊新鈔是第3次使用耐用的塑膠而非紙張印製鈔票。

英格蘭銀行總出納約翰（Sarah John）說：「將20鎊改版成塑膠鈔票是對抗偽鈔的重要一步。」

目前有約20億張紙版20鎊鈔票在英國市面上流通，鈔票背面印有18世紀經濟學家亞當史密斯（Adam Smith）的肖像，這些鈔票目前仍然可以合法使用。

英格蘭銀行表示，他們預計兩週後英國半數的提款機才會提供新版鈔票。

英格蘭銀行總裁卡尼（Mark Carney）預定今天將在倫敦泰特美術館（Tate Britain gallery）舉行20鎊新鈔發表會。他先前表示，特納（J.M.W. Turner）「可以說是歷來最具影響力的英國藝術家」。

特納以海景畫作聞名，隨著年齡增長，他的畫風也日趨抽象。（譯者：黃靖貽/核稿：嚴思祺）1090220