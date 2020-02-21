黎巴嫩出現首起武漢肺炎確診 患者最近去過伊朗

（中央社貝魯特21日綜合外電報導）黎巴嫩衛生部長哈山（Hamad Hassan）表示，境內今天出現首起武漢肺炎確診病例。患者為45歲黎巴嫩籍女子，最近曾去過伊朗科姆市（Qom）。

哈麥德在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）舉行的記者會上說：「我們證實，黎巴嫩今天出現首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。」

哈麥德還說，確診的這名女子目前正在貝魯特一間醫院接受隔離，健康狀況良好。另有2起疑似病例正在接受追蹤調查。

伊朗境內今天新增13起武漢肺炎確診病例，其中2人已經死亡。目前為止，伊朗確診病例累計有18起，死亡人數達到4人。

伊朗衛生官員莫雷斯（Minou Mohrez）表示，根據目前的通報，冠狀病毒始於科姆市，且病毒已擴散至伊朗好幾座城市，包括首都德黑蘭、巴博（Babol）、阿拉克（Arak）、伊斯法罕（Isfahan）和拉希特（Rasht）等城市，且有可能會散播至所有伊朗境內城市。

武漢肺炎疫情已擴散至超過30個國家和地區，全球確診病例數超過7萬6000起，死亡人數逾2200人。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090221