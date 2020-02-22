武漢肺炎疫情延燒 G20財長衡量全球經濟衝擊

（中央社利雅德22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國財政部長和中央銀行總裁今天在沙烏地阿拉伯利雅德召開為期兩天的會議，衡量武漢肺炎疫情對全球經濟的可能衝擊。

全球20個首要經濟體的這些財金首長，同時也要就數位時代全球課稅制度的建立之道，形成共識。沙烏地阿拉伯是第一個主辦G20峰會的阿拉伯國家。

武漢肺炎延燒之際，中國當局為了防堵疫情，封鎖一些城市，影響上千萬人，對全球經濟產生了重大的連鎖效應。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，武漢肺炎疫情可能會造成V型反轉，亦即中國的國內生產毛額（GDP）會先驟降，然後出現大幅反彈。不過隨著衝擊外溢，此一情況可能會對其他國家產生比較嚴重的後果。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）說，避免全球經濟受到疫情衝擊的行動方案是會議的討論核心。全球經濟早已面臨成長放緩的窘境。

勒麥爾告訴記者：「仍然懸而未決的問題是，全球經濟究竟會呈垷V型快速復甦，還是L型持續放緩，這是關鍵問題。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1090222