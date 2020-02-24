武漢肺炎疫情出現重大轉折 專家：應從圍堵病毒轉向減災

中國以外地區的2019年冠狀病毒疾病病例和傳播區域大幅增加，專家24日警告，各國應提高警覺。圖為韓國清道大南醫院將疑似感染武漢肺炎的病患轉移至另一間醫院。（韓聯社提供）

（中央社巴黎23日綜合外電報導）專家今天警告，中國以外地區的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例和傳播區域大幅增加，證實世界衛生組織（WHO）對於防疫的憂心，各國應提高警覺。

法新社報導，愛丁堡大學醫學院（University of Edinburgh Medical School）全球衛生管理專案主任施利達教授（Devi Sridhar）說：「過去48小時，2019年冠狀病毒疾病疫情出現重大轉折。」

●從圍堵轉變至減災

「WHO和旗下會員國現在必須思考，如何將政策從圍堵（containment）轉變至減災（mitigation），也就是降低疫情延燒帶來的負面衝擊。」

WHO對於武漢肺炎病例在全球各地明顯增加表達憂心，但並未明確提及流行病學上病毒的源頭中國。

法國巴斯德研究所 （Pasteur Institute）新興疾病流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）說：「這就是我們所說的社區感染（community transmission）途徑。」

●中國以外地區的風險

這讓防疫工作更為困難，同時也預示中國以外地區的風險。

黎巴嫩和加拿大的病例似乎和伊朗有關聯，但義大利爆發的病例讓科學家不解，其中數起病例似乎無法追蹤到和已感染者的關聯。

施利達說：「義大利、南韓和伊朗發生的情況，也可能發生在世界各地。」

●南韓伊朗義大利 疫情引燃隱憂

倫敦國王學院（King's College London）講師麥德莫特（Nathalie MacDermott）表示：「南韓、伊朗和義大利的疫情變化令人憂心。」

「從爆發疫情國家輸入減染病例後，部分國家預料可能出現人傳人感染。」

「令人憂心的是，這三個國家的群聚感染患者並沒有明確的接觸史，尤其是伊朗和義大利。」

麥德莫特呼籲世界各國迅速採取行動，「在疫情尚未進一步波及更多人之前，致力遏止群聚感染。」

法國國家衛生研究院（INSERM）流行病學家丹雷奧（Eric D'Ortenzio）指出，由於先前未被發現的案例中出現了新的傳播鏈，「我認為這是病毒傳播的新階段」。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090224