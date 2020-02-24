武漢肺炎韓國833例確診8死 新增231例單日新高

韓國截至24日下午4時較上午9時新增70例武漢肺炎病例，一天已增231例，是迄今單日新增病例最多紀錄，累計833例確診。圖為關閉中的大邱機場。（韓聯社提供）

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天下午4時，韓國較上午9時新增70例武漢肺炎病例。加上上午公布的161例，韓國一天增231例，是迄今一天新增病例最多紀錄，累計833例確診。

韓國聯合新聞通訊社今天報導，下午新增確診的70人中，有41人來自大邱市、慶尚北道和釜山各12人、京畿道2人，首爾、大田和蔚山市各1人。這70人是否與新天地耶穌會大邱教會有關還在確認中。

報導說，截至今天上午2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診的763例中，與新天地教會有關的病例為456例，將近6成，與慶尚北道清道郡大南醫院有關的病例為113例，約占15%。

此外，確診死亡病例增至8例。第8例死亡病例是與清道郡大南醫院有關的人員，在移送慶北大學醫院治療過程中死亡。這名患者未計入今天下午確診病例中。

中央防疫對策本部通報表示，今天有4例患者解除隔離（第9、13、15、20例），治癒病例增至22人。使用葉克膜（ECMO、也稱體外膜氧合機器）的重症患者有2人，14人正接受吸氧治療。

報導說，截至發稿為止，韓國共有3.2萬多人接受新型冠狀病毒檢測，其中2萬292人檢測結果呈陰性，其餘1萬1631人結果尚未揭曉。（編輯：郭中翰）1090224

韓國武漢肺炎確診人數24日增至833例，其中多數與新天地教會有關。圖為新天地教會活動一景。（圖取自新天地教會網頁shincheonji.kr）

韓國疫情續升溫 新天地教會近1300人有類似症狀

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數今天增至833例，其中多數與新天地教會有關，就當局目前電訪結果，近1300名信徒表示有類似症狀。

根據NEWSIS報導，至今天上午9時，韓國武漢肺炎確診的新天地教會相關人數已達456人，下午新增的70例仍在確認中，韓國累計確診人數已達833例，並釀8死。

為因應新天地教會爆發的群聚感染，當局已要求約9400名相關人員採取自家隔離，並一一電訪詢問身體狀況，根據YTN報導，近1300人表示有類似症狀，當局已安排優先進行採檢，由於新天地教會相關人員確診率高，預期今、明兩天將出現一波確診潮。

同時，大邱市及中央防疫對策本部也規劃在未來兩週對大邱地區出現類似症狀的民眾全面採檢，報導指出，所謂類似症狀也包括感冒等輕微症狀，預估將有2.7萬至2.8萬人必須接受檢查。

根據報導，韓國官方表示，目前一天最多可進行7500件採檢，但不只大邱地區，韓國全境都陸續有疑似及確診病例出現，醫療資源分配將會是未來一大難題。（譯者：廖禹揚/核稿：徐崇哲）1090224